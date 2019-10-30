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شركة آبل تستعد للإعلان عن جهازها الخارق 5G

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متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت وكالة “رويترز” للأنباء أن شركة آبل تستعد لإبهار العالم في الفترة المقبلة بطرح جهازها الجديد الداعم لشريحة الجيل الخامس.

وقالت نيكي آسيان ريفيو، اليوم الأربعاء، أن شركة آبل تستعد لإطلاق أول مجموعة لها من آيفون الداعم للجيل الخامس.

ونقلت نيكي عن مصدر، قوله: “ستكون هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها شركة آبل iPhone 5G، سيكون هناك ثلاثة أصناف منها وقد حددت الشركة سقفا عاليا للمبيعات”.

وأضافت نيكي نقلاً عن أربعة أشخاص على دراية بالخطة، أن أجهزة آيفون الثلاث الجديدة ستحمل شريحة مودم 5G صممتها شركة كوالكوم إنك.

وقال بعض المحللين أن مسألة تأخير تزويد هواتف الآيفون بمودمات 5G لا يؤثر كثيرًا على موقع العملاق التكنولوجي أبل ولكن بالتأكيد ستحتسب عليها نقطة سلبية لصالح الشركات المنافسة.

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