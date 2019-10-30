ستيف هارفي.. مشاركة بارزة بـ"الشارقة الدولي للكتاب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحل الإعلامي والممثل الكوميدي الأمريكي ستيف هارفي، ضيفاً على فعاليات الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019، خلال الفترة من 30 أكتوبر/تشرين الأول حتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في مركز إكسبو الشارقة.

ويتحدث هارفي، خلال ثاني أيام المعرض، عن تجربته الشخصية ورحلته نحو الشهرة والنجومية، وكيف أصبح واحداً من أبرز الشخصيات العامة على مستوى العالم، كما تتوفر كتبه خلال فعاليات المعرض مع 200 نسخة موقعة.

استطاع هارفي على امتداد مسيرته كممثل كوميدي ومنتج ومقدم برامج إذاعية وتلفزيونية، ورجل أعمال، وناشط في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية، أن يرسخ لنفسه مكانة متقدمة في الفضاء الإعلامي، فهو إلى جانب نشاطاته في هذا المجال، قام بتأليف مجموعة من الكتب صُنّفت ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعاً وفقاً لمجلة "نيويورك تايمز".

ويأتي إعلان الهيئة عن اختيار هارفي، الحائز على "جائزة إيمي"، في إطار التعريف بالمثقفين والإعلاميين ذوي الحضور العالمي، وتزامناً مع احتفالات الشارقة بنيلها لقب العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019 الذي منحته لها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".