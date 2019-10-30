جماهير الوداد تدفع الترجي لتصرف غريب قبل مواجهة آسفي بالبطولة العربية

دفع نادي الوداد المغربي نظيره الترجي التونسي إلى تصرفات غريبة قبل مواجهة أولمبيك آسفي المغربي في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويحل الترجي ضيفا على أولمبيك آسفي، الأحد المقبل، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال أنور دبيرة، رئيس أولمبيك آسفي، في تصريحات تلفزيونية، إن نادي العاصمة التونسية رفض الردّ على الخطابات التي وصلته من قبل إدارة فريقه، والخاصّة بمعرفة موعد قدومه واسم الفندق الذي سيقيم فيه.

وعلمت "العين الرياضية" من مصدر مسؤول بنادي الترجي التونسي أن هذا التعتيم بسبب التخوف من إمكانية تعرض بعثة الفريق لمضايقات من قبل جماهير الوداد المغربي، بسبب مخالفات أحداث مباراة إيّاب نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث نادي العاصمة التونسية عن الحفاظ على سرية "تحركاته" في المغرب لضمان عدم حصول تجاوزات قد تؤثر على تركيزه قبل المباراة.

Advertisements

جدير بالذكر أن شبكات التواصل الاجتماعي شهدت منذ صدور نتائج قرعة دور الـ16 من البطولة العربية حملات كبيرة من قبل جماهير الوداد الباحثة عن القيام برد فعل تجاه بعثة الترجي، بسبب أحداث إياب نهائي النسخة الأخيرة من البطولة الأفريقية.

ولم تُستكمل مواجهة الإياب للدور النهائي، التي دارت يوم 31 مايو/أيار الماضي، بسبب انسحاب الوداد، احتجاجا على عدم الاستعانة بتقنية الفيديو، بعد الهدف الذي سجّله وليد الكرتي لاعب وسط الفريق.

واتخذ المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في شهر يونيو/حزيران الماضي قرارا يقضي بإعادة لعب المباراة على ملعب محايد، وهو ما لم يرضِ محكمة التحكيم الرياضية التي قررت نقضه بسبب عدم الاختصاص.

وتبعا لذلك، تمّت إحالة الملف في شهر أغسطس/آب الماضي للجنة الانضباط التي أقرّت فوز الترجي التونسي باللقب، وهو ما أيّدته لجنة الاستئناف في قرارها الصادر في شهر سبتمبر/أيلول المنقضي.

ورغم قيام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بتسليم "شيخ الأندية التونسية" مكافآت الفوز بالمسابقة، والمقدرة قيمتها بمبلغ 2.5 مليون يورو، فإن الوداد قرّر التظلم من جديد لدى محكمة التحكيم الرياضية التي ستصدر قرارها النهائي بخصوص هذا الملفّ خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأثّرت هذه الأزمة بشكل كبير على علاقة الترجي التونسي بالجماهير المغربية، وهو ما يفسّر الحذر الكبير الذي تعامل به الفريق مع مسألة سفره للمغرب من أجل ملاقاة أولمبيك آسفي في البطولة العربيّة.