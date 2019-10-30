دنيا بطمة تتعرض للخيانة… وهذا ما فعلته

بعد نجاح اغنيتها الاخيرة بعنوان “الزمن بيدور”، طرحت الفنانة المغربية دنيا بطمة اغنية جديدة جاءت بعنوان “ندمانة”.

“ندمانة” هي أغنية من فن الراي، قدمتها دنيا بإحساس مرهف ونجحت في ايصال رسالتها الى الجمهور الذي استمتع بسماع كلماتها وانسجم مع لحنها، والتي تأتي بتوقيع الشاعر والملحن المغربي ايهاب امير.

هذا وقد طرحت دنيا الاغنية على طريقة الفيديو كليب، حيث صورتها تحت اشراف زوجها المخرج محمد الترك والذي اظهرها بأبهى حلّة، اذ اطلت بـ “لوكات” مختلفة حيث ظهرت مرة وهي ترتدي فستانا قصيرا باللون البنفسجي مع “ريش” على الصدر والكتفين، حيث ارفقت هذه الاطلالة بتسريحة شعر كلاسيكية ومكياج ملفت وجذّاب، لترتدي في اللقطات الثانية ثيابًا تتلاءم مع رياضة ركوب الخيل حيث تركت بطمة شعرها منسدلاً على كتفيها.

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الى ذلك اطلت بطمة بلوك مميز وملفت، حيث ارتدت فستانا مليئا بألوان الربيع، اما شعرها فكان مرفوعًا مع مكياج يتناسب مع الاطلالة بشكل عام.

هذا وعرض الفيديو كليب حكاية حبيبين يعيشان قصة حب مميزة لتدخل الخيانة على الخط وتدمر هذه العلاقة القوية، وسط العديد من الاحداث ليختم الفيديو كليب بعنصر مفاجئ سيكتشفه الجمهور في نهاية الكليب.

هذا العمل لاقى نجاحًا ونسبة مشاهدة عالية حيث حصدت الاغنية عبر يوتيوب أكثر من 1.8 مليون مشاهدة في يومين.