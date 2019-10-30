أول تعليق من جينفير أنيستون على اتهامها بتعطيل موقع "انستغرام"

بمجرد تدشين حساب لها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام لأول مرة، تسببت النجمة العالمية جينيفر انيستون في حصول عطل بموقع الصور الشهير بسبب ملايين الأشخاص الذين قاموا بمتابعتها.

وقالت جينيفر انيستون مازحة لموقع ET الأجنبي: "لم أقصد فعل ذلك وسأدفع لـ انستجرام من أجل إصلاح ذلك الشيء".

وعن وصول عدد متابعيها لـ 8 ملايين ونصف متابع من جميع أنحاء العالم في 24 ساعة، صرحت النجمة الأمريكية أنه شيء مرح للغاية لافتة إلى أنها لازالت تتعلم كيفية استخدام هذه المنصة.

وكانت أول صورة نشرتها على حسابها جينيفر أنيستون تجمعها بفريق عمل المسلسل الشهير Friends.

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وعلقت جينيفر أنيستون على الصورة، قائلة: "ونحن الآن أصدقاء انستجرام، اهلا اصدقائي".

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