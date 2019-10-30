بسمة تحل ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"الخميس المقبل

تحل الفنانة بسمة، ضيفة على برنامج «أسرار النجوم»، الذي تقدمه الإعلامية انجي على، يوم الخميس المقبل، على محطة راديو نجوم FM.

وستتحدث «بسمة، عن بداية مشوارها الفني، ونجاحات أعمالها السينمائية والدرامية، التي نالت إعجاب الجمهور.

تخرجت بسمة، في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية عملت كمذيعة في قناة النيل للمنوعات ثم قنوات «دريم»، ثم اتجهت للعمل بالتمثيل وكان أول أفلامها المدينة حيث اختارها المخرج يسري نصر الله للمشاركة في الفيلم.

ومن أشهر أعمالها فيلم «ليلة سقوط بغداد»، و«حريم كريم»، و«واحد من الناس»، و«رسايل البحر»، و«واحد صحيح».

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