أنغام تبدأ التحضيرات لحفلة مهرجان الموسيقى العربية

تستعد أنغام، لإحياء حفل مهرجان الموسيقى العربية المقام داخل دار الأوبرا المصرية، بالمسرح الكبير، يوم 6 نوفمبر، حيث قامت اليوم بعمل البروفات الخاصة بالحفل، بمصاحبه المايسترو هاني فرحات الذي قاد البروفة بعد ظهر اليوم وبحضور راندا رياض مديرة أعمال أنغام.

ومن المقرر، أن تغني أنغام بالحفل "حالة خاصة جدًا، بتوصفني، هتقول لربنا أيه، أساميك الكتيرة، ولادبلت، ياريتك فاهمني، نزوه، هدنه، بقول نسياك، أتقابلنا، أكتب لك تعهد، حته ناقصه، أتجاه واحد، بين البينين، عمرى معاك، سيدى وصالك، عرفها بيا".

كما تستعد أنغام أيضاً لحفل يوم الخميس 31 أكتوبر على مسرح ساحة المنارة بالتجمع الخامس بمصاحبة المايسترو هاني فرحات

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