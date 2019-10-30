هنا الزاهد تبهر متابعيها في أحدث ظهو لها

القاهرة – لايف ستايل نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر حسابها على إنستغرام، مشاركة جمهورها بآخر إطلالتها. وتألقت هنا الزاهد بـ صورة جديدة لها بفستان أبيض مكشوف الكتفين، وتركت هنا الزاهد شعرها الطويل منسدلاً على ظهرها وكتفيها. ولاقت صورة هنا الزاهد ردودًا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "قمر"، "أحلي عروسة"، "جميلة". يذكر أن أحمد فهمي تزوج من هنا الزاهد منذ أسابيع بحضور نخبة من نجوم الوسط الفني ثم سافرا إلى جزر المالديف لقضاء شهر العسل. Advertisements قد يهمك ايضاً: مشادة كلامية بين هنا الزاهد ومتابعة أول ظهور لـ”هنا الزاهد” بعد تعرضها لوعكة صحية

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