المخرج بلال العربي يبدأ مونتاج مسلسل "البابا ياجا"

القاهرة – لايف ستايل
دأ المخرج بلال العربي، عمليات مونتاج مسلسله القصير الجديد "البابا ياجا"، ووضع الموسيقى التصويرية، عقب انتهائه من تصوير حلقات المسلسل الأسبوع الماضي.
وقال "العربي" - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن "البابا ياجا" ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة ويتكون من أربع حلقات، مضيفا أن المسلسل يتناول قصة أربعة شبان يتجمعوا في "فيلا" مهجورة لإقامة حفل عيد ميلاد صديقهم، ثم يعثروا بالصدفة على صندوق مدفون من الآف السنين، لتتوالى بعدها الأحداث الدرامية.
المسلسل بطولة محمود التركي وسلمى عبد العظيم ومحمد حمدي وسلمى هاني ومحمد رضا حجاج وسماح حسن وأحمد أشرف، قصة وسيناريو وحوار بلال العربي، ومصمم أزياء هـيام العربي ومريم العربي، وستايلست ليديا وحيد، ومدير إضاءة سيد عبده، ومهندس الديكور حسام التركي، وماكيير رامز وحيد، ومخرج منفذ مصطفى الشاهد، ومن إخراج بلال العربي.
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