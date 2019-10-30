"عمر خريستو" ينافس على جائزة الأفضل لعام 2019

نافس فيلم "عمر خريستو"، على جائزة أفضل فيلم سينمائي، في استفتاء "وشوشة"، الأفضل لعام 2019، المقرر إقامة فعاليتها الفترة المقبلة.



الفيلم من نوعية أفلام الإثارة والتشويق والأكشن، ويتناول موضوعًا وطنيًا مهمًا وهو محاربة الإرهاب، وتسليط الضوء على الأيادي الخفية، التي تريد تخريب الوطن ودور الدولة في مواجهتها والتعامل معها بكل حسم وقوة، وشارك مؤخرًا في فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائى الدولي.



فيلم "عمر خريستو"، بطولة كل من الفنان عاطف عبداللطيف ودومنيك حوراني وأحمد تهامي ويسرا المسعودي و ريهام عزيز وياسر الطوبجي وياسر علي ماهر و لطفي لبيب و سامي مغاوري وقصة د. عاطف عبد اللطيف وسيناريو وحوار جوزيف فوزي وإخراج سيف يوسف.

قد يهمك ايضاً:

لطفي لبيب يتراجع عن قرار اعتزالة الفن بسبب عمرو الليثي

حقيقة إصابة لطفي لبيب بجلطة في المخ واعتزاله التمثيل