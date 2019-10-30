نجوى إبراهيم في ضيافة "أنا وبنتي" الخميس

تحل الإعلامية نجوى إبراهيم، والفنانة زهرة رامي ضيفتا الحلقة المقبلة من برنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته "أسما"، غدا الخميس على شاشة ON E في الحادية عشرة مساء. يتناول اللقاء أحاديث طريفة عن أعمالهما الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضا لها، والعديد من الأسرار خلال مشواهم الفني والإعلامي بجانب بعض الأسرار بحياتهم الشخصية، كما يكشفان عن خطتهم المقبلة سواء في الإعلام، أو الفن بالنسبة للفنانة زهرة رامي

"أنا وبنتي" يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما، ويناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة، ويذاع الخميس من كل اسبوع.

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