إليسا توجه رسالة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري

قامت الفنانة اللبنانية إليسا، بتوجيه رسالة شكر لسعد الدين الحريري رئيس الوزراء اللبناني ، بسبب تلبية مطالب الشعب اللبناني وقدم استقالته من الوزارة.

وقالت إليسا، عبر حسابة الشخصي بموقع"توتير":" ما حدا أكبر من بلدو. الرئيس الحريري استقال وأكد إنو بدو يسمع لشعبو. شكرا لأنك سمعت صوت الشعب بوقت كتار فرجونا إنو ما بيهمن هل البلد. الله معك".

وكانت الفنانة إليسا، قالت في وقت سابق، خلال لقائها عبر قناة “سكاي نيوز عربية”، إنها تطالب سعد الدين الحريري رئيس الوزراء اللبناني الحالي، والحكومة بتقديم الاستقالة فورا، ويحافظ بعض الشيء على ما تبقي لديهم من كرامة، مؤكدة أنها تتوقع الكثير والعديد من الأزمات وهذا طبيعي فليس من المعقول أن تقوم ثورة وتسقط حكومة ولكن لابد من وجود ثمن لتحقيق هذا الأمر.

كما أشادت الفنانة اللبنانية إليسا، بالتظاهرات التي تجتاح جميع المدن اللبنانية، مؤكدة أنها فخورة بالشعب اللبناني الذي ولأول مرة ينبذ الطائفية والخلافات جانبا، ومن وجة نظري هذا أكبر إنجاز أن الجميع لبنانيين فقط بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى.

وتعد إليسا من أكثر الفنانات اللبنانيات تفاعلًا مع المتظاهرين و التظاهرات التي تشهدها الدولة من الشعب، اعتراضًا على تردي الأوضاع المعيشية، فقالت في تغريدة “الشعب موجوع ومقهور وجوعان، أقل شي ينزل عالطريق لأنو ما بقا يتحمل اللي عم يصير”.

وأضافت: ”نحنا بأسوأ حالة اقتصادية واجتماعية من وقت الحرب وإذا الناس بدها تعمل ثورة هيدا أقل شي ممكن تعملو”.

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وكانت انطلقت مظاهرات احتجاجية خلال الفترة الماضية، وسط بيروت وانتقلت لتعم كافة المناطق اللبنانية، نتج عنها أعمال تجمهر وقطع للطرق بالإطارات المشتعلة، عقب موافقة الحكومة اللبنانية على مشروع قانون يفرض رسوما على تطبيقات الإنترنت التي تتميز بخاصية الاتصال المجانية مثل “واتس آب”، و”فيس بوك”.

يشار إلى أن اللبنانيون يعتمدون في اتصالاتهم اليومية بشكل أساسي على برامج المحادثات عبر الإنترنت، عوضا عن خدمات الاتصالات المحمولة الاعتيادية، في ضوء الارتفاع الكبير لأسعار خدمات الاتصالات في لبنان، فقامت الحكومة اللبنانية بإقرار رسوم على استخدام هذه التطبيقات.

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