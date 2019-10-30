دنيا بطمة تحتفل بطرح أغنية أغنيتها الجديدة "ندمانة"

أصدرت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، مساء الاثنين، أغنيتها الجديدة "ندمانة"، في حفل ضخم احتضنه إحدى فنادق الدار البيضاء، بحضور ثلة من أشهر الفنانين المغاربة والعرب.



ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "الزمن بيدور"، اختارت دنيا بطمة الاستجابة لطلب جمهورها عبر تقديم أغنية من فن الراي، الذي يحظى بقاعدة جماهيرية عريضة.



وتعاونت دنيا بطمة في كتابة كلمات وتلحين أغنية "ندمانة"، التي تعد أول أغنية راي في مسارها، مع الفنان المغربي، إيهاب أمير، وأوكلت مهمة التوزيع لرشيد محمد علي، والتصوير لحسن الكورفتي، فيما تولى زوجها، محمد الترك مهمة الإخراج.



واستطاع محمد الترك أن يثبت عبر أغنية "ندمانة" حنكته ومهاراته في الاخراج، لاسيما أنها المرة الأولى التي يجمع فيها بين مهمتي الإنتاج و الإخراج في آن واحد، كما أبدى سعادته بالإشتغال إلى جانب زوجته.



وتمكنت بطمة والطاقم المرافق لها في أغنية "ندمانة"، من تصوير الكليب بمنتجع "مازاغان" السياحي في غضون 48 ساعة فقط، وهو ما يفسر المهنية العالية والانسجام التام بين الفريق.



جدير بالذكر أن دنيا بطمة توجت خلال شهر شتنبر الماضي، بجائزة “أفضل فنانة مغربية” لسنة 2019، بعد تكريمها من طرف إدارة مهرجان “الفضائيات العربية” بمصر في دورته العاشرة، والذي كرم إلى جانبها أشهر نجوم الفن في العالم العربي.



كما استطاعت بطمة، أن تظفر في وقت سابق، بعدة جوائز مهمة، أبرزها جائزة "أفضل فنانة في الشرق الأوسط" وجائزة "أفضل فنانة صاعدة" برسم جوائز "الباما"، في أمريك

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