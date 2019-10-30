شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأخيرة لأفلام ديزنى الجديدة المقرر عرضها على خدمة Disney+ فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت شركة ديزني للإنتاج الفني والسينمائي، الستار، عن الملامح الأخيرة للأفلام المقرر عرضها عبر خدمتها الجديدة +Disney في نوفمبر المقبل. ونشرت الصفحة الرسمية لشركة الإنتاج الشهيرة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، مقطع فيديو بلغ دقيقة، ضم الملامح الاخيرة للأفلام الجديدة القادمة يوم 12 نوفمبر المقبل. وتضمنت القائمة 6 أفلام رسوم متحركة، جاءت كالاتي :" lava – piper – bao – float – wind –smash and grab"، وتأتي كل تلك الأفلام من شركة pixer الشهيرة.

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