شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مى سليم وشقيقتها ميس حمدان طفلتين.. مين أحلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة ميس حمدان عن صورة لها وأخرى لشقيقتها مى سليم، من مرحلة الطفولة، مداعبة جمهورهما على موقع إنستجرام بسؤال: "بذمتكو مين كان أطعم أنا ولا بطوووط؟! أرجوكو قولو بكل شفافيه هههههه" لتأتى التعليقات متباينة فالبعض يختار مى والآخر ميس وهناك من استقبل الأمر بتعليقات ساخرة من الصور.



مى سليم وميس حمدان

وفى سياق متصل تنتظر مى سليم عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" على قناة on e يوم 10 نوفمبر المقبل حيث انتهت من تصويره مطلع هذا الأسبوع، ويشارك فى بطولة العمل اياد نصار، انجى المقدم، داليا مصطفى، ادوارد، أمانى كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولى.

أما ميس حمدان فكان آخر أعمالها مسلسل "نوف" الذى قدمته فى الأردن وتم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وخاضت من خلال أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما الأردنية، كما صورت مؤخراً حلقة كضيفة شرف فى مسلسل "أيام العسل" مع المخرج أحمد نور المقرر عرضه على احدى منصات الإنترنت.