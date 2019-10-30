شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودى: رفضت قيد عائلى 3 مرات لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة ريم البارودى عن سعادتها البالغة، لردود الأفعال حول دورها فى مسلسل " قيد عائلى "، حيث أكدت لـ"الخليج 365"، أنها لم تتوقع كل تلك الأصداء أثناء تحضيرها للمسلسل، خاصة أنها رفضت الدور 3 مرات، حيث رأت فيه أن الشخصية لا تناسبها مطلقاً إلا أن إصرار الجهة المنتجة والمخرج تامر حمزة كانا السبب وراء موافقتها في النهاية.





ريم البارودي أكدت أن سبب رفضها كان يرجع إلي أن شخصية مروة التي لعبتها خلال أحداث المسلسل مليئة بالمواقف الكئيبة والحزينة مثلما يظهر خلال حلقات المسلسل، وهو الأمر التي لم تكن تراه مناسباً لها في الوقت الحالي، ولكن المخرج تامر حمزة تمكن من إقناعها في النهاية لتوافق علي الدور، مؤكدة أن هذا النجاح يعتبر بمثابة تعويض لها عن أمور كثيرة.

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز.