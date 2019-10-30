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شكرا لقرائتكم خبر عن "خناقة" بين ياسمين صبرى وبعض متابعيها على تويتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة ياسمين صبري على أحد متابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، بشكل هجومي رداً على تعليقها بخصوص حادثة القطار والكمسري التي قفز على خلفيتها شابين من القطار اثناء سيره.
وكتبت صبري في تغريده قائلة " ومكنش في ولا واحد في القطر سامع انهم معهمش ثمن التذكرة فا يدفعولهم ثمنها، لا حول ولا قوة الا بالله، حادثة القطار، شهيد التذكرة"، وسرعان ما علق أحد متابعيها قائلاً "لو حضرتك موجودة والله ما هتدفعيلهم"، وهو ما أغضب ياسمين لترد قائلة " ونبي كفي نفسك".
منشور ياسمين صبرى وتعليقها
وسرعان ما اضطر متابعها لحذف تعليقه من التغريدة بعد ساعات من احتدام النقاش والخلاف عبر تعليقه الهجومى تجاه ياسمين صبري.
وعلى نفس السياق تلقت ياسمين بعض الهجوم بشأن تعليقها الذي لم يخل من الاخطاء الإملائية وكتب أحد متابعيها "اتعلمي اللغة العربية الأول".
تعليق متابعها على المنشور
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