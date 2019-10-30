شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق ونيكول سابا يتحدثان عن أسرار جديدة مع كرارة فى "سهرانين" الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف برنامج "سهرانين" المذاع على فضائية on e والذى يقدمه النجم أمير كرارة، النجمين أحمد رزق ونيكول سابا، خلال الحلقة الجديدة، المقرر عرضها يوم الجمعة المقبلة، فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ويتحدث أحمد رزق عن آخر أعماله فيلمم "الممر" ، إخراج مروان حامد، وإنتاج سينرجى ، الذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه وكواليسه، فضلا عن بعض الأسرار الذى يكشفها للجمهور للمرة الأولى .

كما يتطرق الحديث مع النجمة اللبنانية نيكول سابا، عن أعمالها الفنية الأخيرة، وعن تعاونها مع الزعيم عادل إمام فى فيلم "التجربة الدانماركية، وتفاصيل أخرى لم تتحدث عنها من قبل .

يذكر أن برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E، يذاع كل جمعة، فى تمام الساعة 11 مساءً.

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