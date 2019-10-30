شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: إلغاء عرض لفيلم الجوكر بباريس بعد ترديد مشاهد عبارة "الله أكبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت سينما جراند ريكس في باريس، عرضها لفيلم الجوكر، بعد الذعر الذي شهدته الحفلة بعد ترديد جملة "الله أكبر"، أثناء العرض السينمائي الذي كان يحضره عدد كبير من المشاهدين داخل الصالة.

ووفقاً لجريدة "الديلي ميل" البريطانية، فإن مواطنا يبلغ من العمر 32 عاماً، ردد عبارة "الله أكبر"، أثناء عرض الفيلم في تمام الساعة، مما أدى إلى إثارة الذعر بين المشاهدين بعد إشارته على صدره أثناء ترديد الجملة، مما أوحي للمشاهدين بأنه سيفجر القاعة بقنبلة.

ونقلت الصحيفة البريطانية، تقريرا أعدته صحيفة لو باريزيان الفرنسية، التي سردت تفاصيل الواقعة، والتي بدأ فيها مثير الشغب بافتعال بعض المشاكل داخل صالة العرض مع المشاهدين بصوت عالى، فطالبه المشاهدون بالهدوء ليتمكنوا من المشاهدة والاستمتاع، والذي سرعان ما ردد جملة "الله أكبر"، والتي على أثرها تم إخلاء القاعة.

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سينما ريكس

وأضافت الصحيفة الفرنسية في تقريرها، أن الرجل حاول الخروج من الباب الخلفي للسينما، بعد محاولة توقيفه من قبل رجال الأمن التي باءت بالفشل، وتمكن من الخروج عقبها للشارع، في توقيت وصول الشرطة الفرنسية التي قامت بالقبض عليه.

واحتل فيلم الجوكر الذي يسرد بداية قصة تحول الشخصية الشهيرة، المركز الأول في أعلى فيلم " للكبار فقط" تحقيقاً للإيرادات في التاريخ بعد تغلبه في السباق على فيلم Deadpool الذي نجح في تحقيق إيرادات 745 مليون دولار.

فيلم جوكر Joker مصنف للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثيرمن مشاهد العنف، وبلغت تكلفة إنتاج الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكرفي مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثيرمن الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.