شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور خاص لـ نجوى إبراهيم فى "أنا وبنتى" مع شريف منير وأسما غداً الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل الفنانة نجوى إبراهيم ضيفة على برنامج "أنا وبنتى" الذى يقدمه الفنان شريف منير وابنته اسما، وذلك غداً الخميس على شاشة قناة on e، فى تمام الساعة العاشرة مساء .

وتكشف الفنان نجوى ابراهيم عن أسرارا جديدة فى حياتها، وابتعادها عن الساحة الإعلامية فى الفترة الأخيرة، كما تتطرق للحديث عن حياتها الشخصية والأمور التى تحبها أو التى تبتعد عنها، كما تتحدث عن أولادها وغيرها من التفاصيل الأخرى .

برنامج "أنا وبنتى" يقدمه الفنان شريف منير، وابنته أسما، ويناقش فى كل حلقة أحد الموضوعات التى تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.

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