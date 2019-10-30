شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تفاجئ جمهورها قبل عرض The Morning Show.. اعرف بإيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن جينيفر أنيستون تحضر للعديد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة، وهى أن لها علاقة بمسلسل friends، حيث ألمحت أثناء مقابلتها الأخيرة مع المذيعة إلين في برنامجها أن هناك مفاجأة لمحبي friends الذي مر علي أول عرض له 25 عاما.

أنيستون التي تنتظر حالياً عرض أحدث مسلسلاتها " 'The Morning Show' فى الأول من نوفمبر كشفت عن استعدادهم لجزء ثاني من المسلسل، وقد يتجهون فيه إلى الاستعانة بنجم من نجوم friends خلال الأحداث لم تكشف عن هويته أثناء مقابلتها الأخيرة حيث اكتفت بالتأكيد على الأمر فقط.

جدير بالذكر أن جينيفر انيستون شوقت جمهورها مؤخراً بنشر صورة لها عبر حسابها علي موقع انستجرام مع معظم أبطال مسلسل friends مما زاد التكهنات حول استعدادهم إلى عمل جديد يجمعهم معاً.

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