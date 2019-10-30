"أيام في بيت المحترم".. هذا ما قالته نشوى مصطفى عن ممدوح عبدالعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تعلن بها عن دعوى تلقتها لحضور حفل توقيع كتاب "أيام في بيت المحترم" للإعلامية شافكي المنيري، تحكي فيه عن زوجها الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم.

وكتبت نشوى: "أشهد الله إنك يا ممدوح كنت من أرقى البشر اللي قابلتهم فى عمرى كله، من نبلاء الزمن اللى عايشين فيه واللي صعب نقابلهم دلوقتى، فى الجنة بإذن الله يا أرجل وأجدع وأطيب من قابلت، ربنا يصبر قلبك يا شافكي ويقويكي على وجع البعاد".

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وتصدر الإعلامية شافكى المنيرى، كتاب بعنوان "أيام فى بيت المحترم"، تتناول خلاله رحلة حياتها الزوجية مع الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم.

وتحتفل شافكى المنيري، بإطلاق كتاب "أيام فى بيت المحترم"، يوم الإثنين المقبل، فى حفل توقيع كبير بأحد الفنادق بالقاهرة.

ويتطرق الكتاب إلى الجانب الإنساني، الذي شهدته الحياة الزوجية للإعلامية شافكي المنيري مع زوجها الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم.