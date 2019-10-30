بدأ بالتوبيخ.. قصة لقاء جمع محمود قابيل بـ"رمسيس نجيب" غير حياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشف الفنان محمود قابيل عن تفاصيل لقائه بالمنتج الكبير رمسيس نجيب، مكتشف النجوم، بعد تقديمه فيلمي العصفور "1974" مع يوسف شاهين، والحب تحت المطر مع حسين كمال "1975".

وأضاف قابيل، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه عقب خروجه من الجيش بسبب الإصابات التي تعرض لها في حرب الاستنزاف، قدم هذين الفيلمين، ورغم ذلك لم تعرض عليه أي أعمال أخرى، حتى فوجئ بطلب من المنتج رمسيس نجيب، لكي يذهب له في المكتب.

وتابع: "حين دخلت عليه مكتبه، قالي ايه الأفلام الوحشة اللي إنت عاملها ديه، وحين قررت الانصراف، قال لي بس إنت ممثل كويس، وهتعمل معايا فيلم، وحين سألته عن السيناريو، قال لي سيناريو ايه إنت هتشتغل مع رمسيس نجيب".

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وأشار قابيل إلى أن رمسيس نجيب اتصل برقم عبر الهاتف، وقال له: "كلم حسين كمال على التليفون، وقل له شكرا إنك رشحتني لفيلم (بعيدا عن الأرض)، ورد عليّ كمال قائلا: (على الله يطمر)".

واستطرد: "بعد انتهاء المكالمة، قال لي كده ممكن تاخد السيناريو"، مضيفا أنه بعد هذا الفيلم تغيرت العلاقة بينه وبين المنتج رمسيس نجيب وأصبحت قوية للغاية، وكان معه في كل خطوة، ويوجهه للصواب.

وأوضح أنه فوجئ في ذات اليوم، بالمنتج رمسيس نجيب يقول له، أنه سيشارك في فيلم "وادي الذكريات" مع الفنانة شادية، من إخراج هنري بركات، وأن التصوير في سوريا.

وأشار إلى أن في هذه المرة تحول الفن والتمثيل إلى قدر بعد أن كان مجرد هوية، موضحا أن وفاة رمسيس نجيب بعد فيلم وادي الذكريات مثلت صدمة بالنسبة له، نظرا لقوة العلاقة التي تكونت بينهما، وشعوره بأنه بين أيد أمينة، واستعدادهما لفيلم ثالث.