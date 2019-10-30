مي فاروق توجه الشكر لخالد جلال ووزيرة الثقافة بعد تكريمها في حفل أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

عبرت الفنانة مي فاروق عن سعادتها بالتكريم، في احتفالية نصر أكتوبر التي أقامها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال في ساحة الهناجر بالأوبرا.

وشاركت "فاروق"، صور من مشاركتها في الاحتفالية عبر حسابها بـ"فيسبوك"، برفقة عدد كبير من الفنانين وعلقت عليها قائلة: " تم تكريمي أمس كعضو لجنة تحكيم بمسابقة أنا المصري للأغنية الوطنية تحت تنظيم قطاع الانتاج الثقافي وسط كوكبة من الأصدقاء الفنانين".

ووجهت "فاروق"، الشكر للمخرج خالد جلال ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، قائلة: "شكرًا من قلبي الأخ والصديق العزيز الأستاذ خالد جلال لاختياري كعضو لجنة تحكيم شكرًا معالي وزيرة الثقافة الغالية دكتورة إيناس عبد الدايم على تكريمي".

واختتمت منشورها قائلة: " ألف شكر من قلبي وألف مبروك لكل المتسابقين اللي فازوا في المسابق، الحمدلله علي نعمة حب الناس والنجاح ألف حمد وشكر من قلبي لربنا".