بعد 3 أشهر.. "ولاد رزق 2" يتجاوز 98 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يتنافس فيلم "ولاد رزق 2"، مع عدد من الأفلام في دور العرض السينمائي، هي "خيال مآتة"، "الفيل الأزرق 2"، الكنز 2"، "لما بنتولد"، "إنت إيه"، "الطيب والشرس واللعوب"، و"إنت حبيبي وبس".
الفيلم تم طرحه بالسينمات منذ 3 أشهر، في موسم عيد الأضحى المبارك، وقد حقق إيرادات قدرها 98 مليون 792 ألف 848 جنيه.
فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، محمد فراج، أحمد رزق، إياد نصار، محمد جمعة، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، هند صبري، ومن إخراج شريف عرفة.
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