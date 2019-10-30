بالصور.. محمود العسيلي بصحبة خطيبته في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور بصحبة خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، أثناء زيارتهم للعاصمة الفرنسية باريس.

وظهر الثنائي في الصور أمام برج إيفل بباريس، وحازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

واحتفل محمود العسيلي أمس، بعيد ميلاد خطيبته، التي ارتبط بها في حفل خطوبة بإحدى قرى الساحل الشمالي، في شهر يوليو الماضي.

يذكر أن "العسيلي" أحيا حفلا غنائيا بالجامعة المصرية الصينية، للترحيب بالطلاب الجديد، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، يوم 19 أكتوبر.