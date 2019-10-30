تراند اليوم : قريبا.. فيلم سينمائي يجسد حياة "القذافي" ببطولة فنان مصري...

قال الفنان المصري محيي الدين إسماعيل، أنه سيجسد شخصية الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في فيلم سينمائي قريب.

وحسب موقع في الفن فأن إسماعيل أكد أن الراحل سعد الدين وهبة، طلب إليه ترك شعره لكي يشبه الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وسافر معه إلى ليبيا، وقابل "القذافي" وعرض عليه تقديم شخصيته في فيلم من كتابته، لافتًا إلى أن الفيلم جاهز الآن للتصوير وجهة الإنتاج مستعدة، كما أن ابنة القذافي وافقت على الفيلم

ولفت محيي إسماعيل، إلى أنه تلقى عرضًا أمريكيًا لتجسيد شخصية "القذافي" في أحد الأفلام، لكنه رفض لكي لا يتم وضع مشاهد تُسيء للرئيس الراحل بعد انتهاء التصوير.