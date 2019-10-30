تراند اليوم : +18.. فنانة شهيرة تخلع قميصها وتظهر عارية بدون حمالة صدر...



واصلت الفنانة السورية المقيمة بلبنان، إثارت الجدل حولها، حيث نشرت عددًا من الصور الجريئة للغاية، ظهرت فيها بدون "حمالة صدر"- حسبما قال المتابعون- ما فتح عليها هجومًا كبيرًا.

وظهرت الفنانة المثيرة للجدل في الصور، وهي ترتدي هوت شورت قميص جينز وقد أنزلته من على كتفيها وأظهر صدرها بشكل فاضح، وكتبت عليها" لما كنت زغيره كتير".

وشن متابعون هجوم عليها متهمين إياها بالتجارة بجسدها، فيما وصفها البعض بأنها فنانة إباحية بامتياز.

لما كنت زغيره كتير💕💕 pic.twitter.com/2dQ9mqUWAj — انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury) October 29, 2019

— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury)

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— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury)

— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury)