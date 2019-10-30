بالفيديو: أول تعليق لمشهورة سناب شاب المحكوم عليها بالغرامة والإيقاف

رحّب سعوديون بالقرار الصادر عن المحكمة الجزائية في الدمام، أمس الاثنين، والذي قضى بمعاقبة نجمة مواقع التواصل هيا الغماس، بتغريمها 20 ألف ريال (5,400 دولار)، وإغلاق حسابها في “سناب شات” مدة 30 يومًا، ومصادرة جوالها، وذلك بعد إدانتها بجريمة معلوماتية، إثر واقعة تصويرها زوجين في أحد المطاعم دون إذن منهما وانتهاك خصوصيتهما، ونشر الصور على حسابها، بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية.

وتفاعل ناشطون مع القرار عبر هاشتاغ #معاقبه_مشهوره_سناب في موقع التواصل “تويتر”، مؤيدين معاقبة “الغماس”، وسط استنكار لتصرفها حيال تصويرها زوجين وانتهاك خصوصيتهما، مطالبين بتغليظ العقوبة بحقها.

وخرجت نجمة مواقع التواصل، هيا الغماس، في مقطع فيديو عبر “سناب شات”، شاكرة كل من دعمها في قضيتها، ومؤكدة أن “أشخاصًا كثيرين تصدقوا باسمها، ويدعون لها، كي تكسب القضية، وأن محامين ساندوها وتواصلوا معها، وأوضحوا لها الأساليب القانونية لكسب القضية”.

ولفتت “الغماس” إلى أنها ستواصل القضية وتباشر”الاستئناف” عقب إدانتها من قبل المحكمة، فيما لم يعرف إن كان المقطع الذي خرجت به، جاء قبل القرار الرسمي للمحكمة أم بعده.

وقالت في فحوى الفيديو: “(مرة شكرا، ما تدرون قدي هالشي تفرحني، ناس متصدقين، ناس مرسلين أنهم حفرولي بير وصدقات، عشان ربي يفرجها علي، فيه ناس ذكروني بأشياء انا مسوتها لهم، (..) المحامين، محامين كبار وصغار حتى طلاب يدرسون قانون تواصلوا معي، يعني مدري وش اقول يعني ربي بأشد ضعفك يبين قوتك، تواصلت مع كذا محامي، شفت وش نقاط الضعف اللي عندي وخلتني أخسر القضية وأدان وإن شاالله أباشر الاستئناف، وان شاالله أبشركم كل شي حلو بإذن الله، انا متفاءلة مرة خير (..) أهم شي وصوني فيه المحامين إني ما أحكي بالقضية نهائيا، وإن شا الله انا احكي اول ما اكسبها إن شاء الله (..)”.

وبدأت القضية حين تقدم شخص ببلاغ إلى شرطة الخبر، أفاد فيه أن إحدى نجمات مواقع التواصل صورته خلال مرافقته زوجته في مطعم ونزولهما السلم الداخلي له، ونشرت المقطع على حسابها في “سناب شات”، مستخدمة ألفاظًا هازئة، وذلك بعد أن ظهرت “الغماس” في مقطع فيديو، في أحد المطاعم، وقد عمدت إلى تصوير زوجين على درج، ساخرة منهما، ومعلقة “يابنات الموقف رومانسي هنا تحس ما صورناهم وراحوا بسلام شفتي أبو قذيلة”.

ومن غير الواضح ماذا قصدت النجمة السعودية من كلمة “أبو قذيلة”، إلا أن العرب اعتادوا استخدام المصطلح في اللغة الشعبية والفصيحة لصاحب “الجديلة” أو “الظفيرة”.

وبررت هيا أمام المحكمة، أن تصويرها الزوجين ليس بقصد الإساءة وإنما لأنها وجدت “الموقف رومانسيًا”، وفق تعبيرها.

وصدر حكم المحكمة في الحق العام، في حين أن الحق الخاص لا يزال قائمًا.

وتعتبر هيا الغماس من الشهيرات السعوديات المعروفات في المملكة، حيث يتابعها على انستغرام وحده ما يقارب 3 ملايين متابع، وسبق أن عملت كمعلمة مدة 10 سنوات، ثم عملت في وظيفة حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم البحرينية، وبعدها استقرت في الدمام وعملت كموظفة إدارية فيها.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير نجمة مواقع التواصل فيها الجدل بين سعوديين، فقد سبق أن طالبوا بحظرها بعد أن وصفوا تعاملها مع المتابعين بـ”المهين”.