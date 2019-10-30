بالفيديو: هل تخطت دنيا بطمة الحدود في كليبها الجديد؟ حوض استحمام وماذا بعد؟

أحدثت الفنانة المغربية دنيا بطمة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطعاً من فيديو كليب أغنية جديدة لها.

وظهرت في المقطع وهي تجلس في حوض الاستحمام الممتلئ ماءً ورغوة صابون قبل أن تنزلق داخله تماماً.

وأحدث هذا جدلاً كبيراً جداً في أوساط المتابعين حيث اعتبر بعضهم أن فكرة الكليب مبتكرة فيما رأى آخرون أن الفنانة بالغت في جرأتها.

وحقق الفيديو أكثر من 87 ألف مشاهدة وتعليقاً عليه كتبت دنيا اسم الأغنية “ندمانة” مع التعليق: “ليلة سعيدة”.

ويشار إلى أنها أعلنت في وقت سابق تحقيق الكليب أكثر من مليون مشاهدة وكتبت: “وأول مليون مشاهدة حقيقية مع الاحتفاظ بالمرتبة الأولى بالترندنع. شكراً على اهتمامكم ودعمكم وشكراً لأنكم معجبون بجديدي “ندمانة”.

وأضافت: “شكراً لكل من ساهم في نجاح هذا العمل ترقبوا تفاصيل حفل اطلاق الأغنية وكذلك تفاصيل الكليب”.