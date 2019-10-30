ياسر جلال يبدأ تصوير مسلسله الجديد الفتوة نوفمبر المقبل

يبدأ الفنان ياسر جلال تصوير مسلسله الجديد "الفتوة" في شهر نوفمبر المقبل بعد الانتهاء من اختيار النجوم المشاركين، ومن المقرر عرضه في سباق رمضان المقبل.

ويقوم المخرج حسين المنباوي حاليا بعمل البروفات النهائية للعمل والاستقرار على باقي فريق العمل، بالإضافة إلى معاينة أماكن

التصوير لوضع التصور النهائي للاستديو الرئيسي الذي يتم فيه التصوير.

وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي اجتماعي وحقبة ما قبل الـ100 عام بحي الجمالية ورصد عمليات الصراع خلال تلك الفترة داخل الحارة المصرية.

المسلسل بطولة ياسر جلال ودياب ورياض الخولي، وجاري التعاقد مع باقي النجوم المشاركين، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي من إنتاج سينرجى.

وكانت آخر أعمال المنباوي مسلسل "لمس أكتاف" الذي عرض في العام الماضي، تأليف هاني سرحان، بطولة فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، كرم جابر، كارولين خليل، سمر مرسى، محمد عز، خالد كمال، شريف دسوقي.