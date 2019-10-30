الجمعة.. افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا بعد غد الجمعة فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والتي تستمر على مدار 12 يوما على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.

وذكرت دار الأوبرا، في بيان لها اليوم، أن المهرجان يضم 37 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 92 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة و11 عازفا بجانب 22 فرقة موسيقية من 7 دول عربية هي: مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، وسلطنة عمان.

وتبدأ المظاهر الاحتفالية في ساحة الأوبرا حيث يقدم طلاب فصول مركز تنمية

المواهب عروضا على مسارح خارجية أعدت خصيصاً لهذه المناسبة ثم يتم افتتاح معرضين لفنون الخط العربي الأول للفنان المكرم حمدي زايد بقاعة صلاح طاهر والثاني بعنوان عاشقات الخط العربي ويضم 60 عملا لفنانات هذا المجال بقاعة زياد بكير بعدها ينتقل الحضور إلى بهو المسرح الكبير لتفقد معرض بعنوان من أغاني الأفلام يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية لكبار نجوم الغناء الذين أثروا السينما المصرية بأعمال خالدة.

ومن داخل المسرح الكبير، ستعلن وزيرة الثقافة انطلاق الفعاليات وتكرم 12 شخصية أسهمت في

إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير هم: المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبدالحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان، وفنان الخط العربي حمدي زايد، بعدها يقام الحفل الفني الذي يحييه النجم الكبير محمد منير.

ومن أبرز المطربين العرب المشاركين في المهرجان هاني شاكر، مدحت صالح، علي الحجار، نادية مصطفى، محمد الحلو، أنغام، أحمد إبراهيم، محمد ثروت، حنان ماضي، ومن لبنان عاصي الحلاني، وائل جسار، مروان خوري، ومن سوريا أصالة، فايا يونان، ومن الأردن نداء شرارة، ومن المغرب فؤاد زبادي، ومن العراق همام إبراهيم.​