تعرف علي موعد عرض حفل حماقي المقبل

يستعد الميجا ستار محمد حماقي لاحياء حفل غنائي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة يوم 28 نوفمبر المقبل. نوفمبر المقبل. ومن المتوقع أن يشهد الحفل عدد كبير من الجمهور. الجمهور. يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي أغنية "قادرين نعملها"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم.

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