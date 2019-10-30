بحضور نبيلة عبيد.. عرض فيلم "الراقصة والسياسي" بسينما زاوية

تستضيف سينما زاوية يوم الجمعة 1 نوفمبر الفنانة الكبيرة، نبيلة عبيد، والكاتب وحيد حامد، لحضور عرض فيلم " الراقصة والسياسي "في ختام فعاليات سينما إحسان عبد القدوس، ويعقب عرض الفيلم ندوة مع الجمهور يديرها الإعلامي شريف نور الدين مع صناع الفيلم". شريف نور الدين مع صناع الفيلم". يشار إن فيلم " الراقصة والسياسي " تدور أحداثه حول راقصة شهيرة تقرر فضح أحد الوزراء عن طريق تهديده بنشر مذكراتها، الفيلم من بطولة نبيلة عبيد، صلاح قابيل، مصطفي متولي. من بطولة نبيلة عبيد، صلاح قابيل، مصطفي متولي. الجدير بالذكر إن سينما زاوية احتفلت بمئوية إحسان عبد القدوس وقد شهدت الإحتفاليه عرض عدد من أعمال الراحل إحسان عبد القدوس مثل فيلم " لا تسألني من أنا "، " حتى لا يطير الدخان " وغيرهم من الأعمال المهمة.

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