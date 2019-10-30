محمد زيدان: "عندي صورة" فيلم تسجيلي غير تقليدي

كشف المخرج محمد زيدان عن طريقه تناوله لفيلم " عندي صورة " والتي أشاد بها الكثير من النقاد، في فيلم عندي صورة يتناول أكثر من خط درامي.
وقال "زيدان" إن محور لبطل الفيلم الفنان مطاوع عويس، محور لذكريات محمد زيدان نفسه مع الأفلام وبحثه عن مطاوععويس كذلك أستخدم عدد من اللقطات التي تم تصويرها أثناء الإعداد للفيلم.
وعن سبب ذلك، شدد محمد زيدان على أنه لم يرغب في تقديم فيلم تسجيلي برؤية تقليدية، موضحا أنه لم يعتمد في الفيلم على الحوار مع
أوضح ايضًا أنه أراد تقديم فيلم تفاعلي بين الشخص والحدث وإن يتم الكشف عن أحداث الفيلم تباعًا أثناء إجراء المناقشات العادية بين فريق العمل ومطاوع عويس.
يذكر أن الكثير من النقاد أشادوا بطريقة تناول المخرج للفيلم الغير تقليدية وهو ما يكشف عن خطوات جديدة في السينما التسجيلية المصرية.
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