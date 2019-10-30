"عيلة حاحا".. مسلسل يجمع عائلة طلعت ذكريا لم يخرج للنور بعد

كشف عمر زكريا نجل الفنان الكبير طلعت ذكريا، عن سيت كوم كوميدي يحمل أسم "عيلة حاحا"، للمخرج رائد لبيب، شارك فيه إلي جانب والده الراحل شقيقته إيمي، لكنه لم يخرج للنور بعد.
المسلسل، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ده سيت كوم أسمه عيله حاحا المسلسل ده ابويا عمله مخصوص عشان يشوفني أنا وأيمي ويفرح بينا المسلسل ده حلو جدا ودمه خفيف ومضحك لدرجه غريبه ومرعبه.. يا ريت نداء للمنتج ياسر نواره فرحنا عشان محتاجين نفرح ونزل المسلسل ده ارجوك.. عيله حاحا في نجوم كتير كل حلقه نجم مختلف".
ناشد عمر زكريا منتج العمل ياسر نوراة، أن يسارع في طرح
يذكر أن الفنان طلعت زكريا توفي 8 أكتوبر الماضي، عن عمر ناهز الـ58 عامًا بعد تعرضه إلي وعكة صحية نُقل علي إثرها إلي المستشفي ليلفظ انفاسه الأخيرة هناك.
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