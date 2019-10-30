محمد زيدان يكشف ميزانية فيلم "عندي صورة"

كشف المخرج محمد زيدان ،عن ميزانية فيلمه التسجيلي "عندي صورة" والذي يتناول فيه قصة أشهر كومبارس في السينما المصرية الفنان مطاوع عويس، وقد أوضح المخرج محمد زيدان إن ميزانية الفيلم تكلفت قرابة الـ27 ألف جنيه وهو تكلفة قليلة بالمقارنة بميزانيات الأفلام المعتادة. تكلفت قرابة الـ27 ألف جنيه وهو تكلفة قليلة بالمقارنة بميزانيات الأفلام المعتادة. أضاف محمد زيدان أن فريق العمل لم يتلقَ أي أجر مقابل العمل Advertisements في الفيلم حتى استلام الجائزة من مهرجان الجونة السينمائي ليبدأ فريق العمل بتلقي أجورهم من الجائزة. في الفيلم حتى استلام الجائزة من مهرجان الجونة السينمائي ليبدأ فريق العمل بتلقي أجورهم من الجائزة. الجدير بالذكر أن فيلم "عندي صورة" تم عرضه للجمهور أمس في سينما زاوية، وقد شهد إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا بالإضافة لإقبال الكثير من صناع السينما والنقاد.

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