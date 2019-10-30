محمود قابيل: الفلكلور الأفروصيني مهرجان يليق بعظمة وجمال أسوان

قال النجم الكبير محمود قابيل، إن المهرجان الدولي للفنون والفلكلور الأفروصيني يزداد كل عام بريق وأهمية، مشيرًا إلي أن إدارة المهرجان حرصت على الاحتفال العام الماضي بالمناضل الراحل نيلسون مانديلا جنوب أفريقيا.

وأضاف "قابيل" في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن المهرجان هذا العام له مذاق خاص لأنه عقد في أسوان مدينة السحر والجمال والتي تعد عاصمة للشباب الأفريقي. وأوضح، أن إقامة المهرجان في أسوان أمر إيجابي ومميز، مشيدًا بدور المسئولين بمحافظة أسوان في تسهيل الإجراءات

اللازمة للضيوف، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على المهرجان ونجاحه باكتساح بالإضافة إلي ردود الأفعال الإيجابية من المشاركين والضيوف في المهرجان لذلك يعد مختلف.

وتابع "قابيل"، أن المهرجان يليق بعظمة وجمال هذه المحافظة، قائلاً" أنا آتي لأسوان منذ السبعينات، لكن كل مرة أجد اختلاف"، مضيفًا أن أسوان يعني النوبة وكان لدينا فراعنة في النوبة، وجودها في أم الدنيا وغير أنها أول

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حضارة في أفريقيا، بجانب إلي أنها مهد الحضارة لذلك تستحق بجدارة أن تكون عاصمة للثقافة والشباب الأفريقي.

وأوضح قابيل، أنه حرص على زيارة منطقة غرب سهيل والمعروفة بالقرية النوبية بمحافظة أسوان وذلك خلال فترة عمله في مجال السياحة، لكن زيارته خلال تلك الأيام تعد مختلفة. وتابع قائلا: "أهالي النوبة يهتمون بالشخصية النوبية من خلال البناء والألوان النوبية واهتمامهم بثقافتهم واعتزازهم بالثقافة النوبية والنوبيين ينشرون الحب والاحترام والطيبة والجدعنة وكرم الضيافة لذلك عند زيارة أسوان سوف تشعر بالدفء".

واختتم حديثه للوفد، بتوجه رسالة للعالم، قائلًا:"يجب على الجميع زيارة أسوان حتى تعرف قيمة الحب في مدينة السحر والجمال".