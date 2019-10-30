تراند اليوم : بالفيديو.. محمد رمضان يحقق 5 ملايين مشاهدة بكليب ” السلطان “

طرح الفنان محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية “السلطان”، الأحد الماضي، عبر قناته الخاصة بموقع “يوتيوب”.

واقترب الكليب من تحقيق 4 مشاهدة، منذ بداية طرحه حتى الأن.

وظهر رمضان في ثوب السلطان، يرقص مع الجواري، ضمن أحداث الكليب الذي تم تصويره بمدينة مراكش المغربية.

وشاركه بطولة الكليب الفنانة العراقية نور نعيم، المعروفة بـ”نور ستارز”، والتي جسدت دور السلطانة.

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يذكر أن المخرج حسام الحسيني استعان بمدير تصوير هوليوودي لتصوير الكليب، وهو تييري أربوجاست الذي صور عدة أفلام من بينها: “The Professional, 5th Element Lucy, Cat Woman, femme Fatal”.

و ..