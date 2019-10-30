شاهد .. بطلة مسلسل ” نور ومهند ” التركي في إطلالة جديدة تصدم متابعيها

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 06:54 مساءً - نشرت النجمة التركية ” سونغول أودان ” بطلة مسلسل ” نور ومهند ” والمعروفة في الوطن العربي بإسم ” نور ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور بإطلالة جديدة وصادمة لمتابعيها وتغييرا كبيرا في شكلها .

حيث ظهرت سونغول أودان بقصة شعر جديدة فتظهر بشعر قصير جدا وبدت ملامح التقدم في السن تظهر على وجهها .

ولفتت الصور أنظار عددا كبيرا من المتابعين حيث حققت أكثر من 61 ألف إعجابا .

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وتبين أنها اعتمدت هذا اللوك الجديد من أجل المشاركة في أحد الأعمال المسرحية .