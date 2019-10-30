كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 06:54 مساءً - نشرت النجمة التركية ” سونغول أودان ” بطلة مسلسل ” نور ومهند ” والمعروفة في الوطن العربي بإسم ” نور ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور بإطلالة جديدة وصادمة لمتابعيها وتغييرا كبيرا في شكلها .
حيث ظهرت سونغول أودان بقصة شعر جديدة فتظهر بشعر قصير جدا وبدت ملامح التقدم في السن تظهر على وجهها .
ولفتت الصور أنظار عددا كبيرا من المتابعين حيث حققت أكثر من 61 ألف إعجابا .
وتبين أنها اعتمدت هذا اللوك الجديد من أجل المشاركة في أحد الأعمال المسرحية .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. بطلة مسلسل ” نور ومهند ” التركي في إطلالة جديدة تصدم متابعيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.