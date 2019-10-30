كارول سماحة تحذر أهل الثورة في لبنان من هذا الأمر!

متابعة بتجــــــــــرد: حذّرت النجمة اللبنانية كارول سماحة أهل الثورة في لبنان من مخاطر عدم إنشاء قيادة وطنية نزيهة لهم.

وأشارت كارول في منشور لها عبر حسابها على موقع “تويتر” إلى أن عدم إنشاء هذه القيادة قد يسمح للمتطفلين بالإستحواز على الثورة وبالتالي يُعطي السلطة الحالية مبررًا لقمعها.

وكتبت كارول في منشورها: “إن لم تنشأ قيادة وطنية نزيهة لهذه الثورة في أسرع وقت ممكن، ستستحوز عليها المتطفلين وتعطي للسلطة الحالية مبررا لقمعها”.

وكانت كارول سماحة قد تابعت الأحداث في لبنان منذ إنطلاق الحراك الشعبي، وشارك اللبنانيين مطلبهم بحقوق تضمن لهم ولأولادهم مستقبلًا جيداً في وطنهم.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “لبنان” التي كانت قد طرحتها كارول في عام 2016 من كلماتها وألحان محمد رحيم رافقت المتظاهرين في الشوارع والساحات اللبنانية طيلة أيام ثورة تشرين.