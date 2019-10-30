نيكول سابا نجمة أقوى حفلات نادي الزهور في مصر

متابعة بتجــــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية نيكول سابا لإحياء حفل غنائي كبير في نادي الزهور بمدينة نصر في مصر، وذلك مساء 7 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقدّم نيكول سابا خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة ومنها “براحتي”، “طبعي كده”، “قررت”، “كنت فحالي”، “يا شاغلني بيك” وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن نيكول سابا كانت قد اعتذرت عن إحياء حفلها في جامعة مصرللعلوم والتكنولوجيا نظرًا للظروف الصعبة التي كان يمرّ بها بلدها لبنان.

على صعيد آخر، تستعد نيكول سابا قريبًا لطرح أغنية جديدة، وبحسب مصادر خاصة بموقعنا ستحمل مفاجأة كبيرة لجمهورها لتعوّض عنفترة غيابها عنهم.