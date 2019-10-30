نجوى كرم، ملحم زين، عاصي الحلاني وديانا حداد على ام بي سي

في إطار حفلات موسم الرياض المستمرة في المملكة العربية السعودية التي تعرضها MBC1، تشهد سهرة الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر ليلة بيروت، حيث تقدم سهرة غنائية متميزة يحييها أربعة من نجوم الأغنية اللبنانية هم ديانا حداد، ملحم زين، عاصي الحلاني ونجوى كرم.

تعرض حفلات موسم الرياض- ليلة بيروت على MBC1، الخميس 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019، في تمام الساعة 9:30 ليلاً بتوقيت السعودية.