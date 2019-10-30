بالصورة- هكذا سيطل بديع أبو شقرا في مسلسل “العميد”

ينتظر جمهور الممثل اللبناني بديع أبوشقرا، موعد طرح مسلسل “العميد” والذي من المتوقع أن يكون عبارة عن مسلسل درامي قصير مؤلف من 15 حلقة، من كتابة وإخراج باسم السلكا، انتاج شركة kingset، يعرض قريبًا على المنصة الألكترونية “شاهد”.

تكتم شديد من قبل فريق العمل والقيمين على المسلسل حول قصته حيث يشارك في البطولة كل من بديع ابو شقرا، تيم حسن، كاريس بشار وعدد من نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا.

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في هذا السياق، نشر الممثل “ابوشقرا”، على حسابه عبر موقع انستغرام، صورة له من كواليس تصوير مسلسل “العميد” حيث ظهر في احدى مشاهده وهو يحمل “سيجارة” وكأنه مهمومًا ويفكّر بمسألة معيّنة.

لم يعطِ “أبوشقرا” تفاصيل عن العمل او حتى المشهد، انما اكتفى بتعليق اشار فيه الى ان هذا المشهد “من مسلسل العميد”، لتنهال بعدها التعليقات من المتابعين الذين تساءلوا عن موعد طرح العمل والشخصية التي يؤديها بديع في هذا المسلسل.

يذكر أنه يعرض حاليًا عبر شاشة MTV لبديع ابوشقرا مسلسل “بردانة أنا” حيث يشارك في البطولة ايضاً كل من كارين رزق الله، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم من نجوم التمثيل اللبنانيين، كما استقبلت صالات السينما منذ مدة الفيلم السينمائي “بالصدفة” والذي يجمع بديع وكارول سماحة بالاضافة الى نخبة من اهم نجوم التمثيل.