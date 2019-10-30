





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ألغي مساء أمس العرض الأول الذي كان مقرراً لفيلم ​أرنولد شوارزنيغر​ (​Terminator: Dark Fate​) بسبب الحرائق التي اندلعت في غابات لوس أنجلوس. علماً أن كان عرض الفيلم كان في هوليوود على مسافة كيلومترات من الحريق.

ولقد شرحت الشركة المنتجة للعمل "باراماونت بيكتشرز" أن العرض تأجل لأن المأكولات التي كانت ستُقدم في الحدث تم التبرّع بها لمراكز إيواء الفارين من الحريق التابعة للصليب الأحمر الأميركي.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم (Terminator: Dark Fate) هو الجزء الجديد من سلسلة أفلام الخيال العلمي Terminator، وتشارك في بطولته ليندا هاميلتون. علماً أنه سيُطرَح العمل في دور العرض السينمائية في الأول من شهر نوفمبر المقبل.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حرائق لوس أنجلوس تلغي عرض فيلم أرنولد شوارزنغر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.