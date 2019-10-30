شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يبدأ تصوير أول مشاهد " الأخ الكبير ".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم محمد رجب تصوير أول مشاهده في مسلسل "الأخ الكبير" مع المخرج اسماعيل فاروق، بديكور الحارة في مدينة الإنتاج الإعلامي، وجمعت المشاهد بين رجب وهبة مجدي، ومن المقرر أن يستمر التصوير في هذا الديكور لفترة، خاصة وأن نسبة كبيرة من أحداثه تدور فى هذا الديكور.

"الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة للمشاركة في بطولة العمل أمام محمد رجب، وجارى إنهاء التعاقدات خلال هذا الأسبوع قبل بدء التصوير.

المسلسل يسجل التجربة لمحمد رجب فى نوعية الأعمال التي تعرض خارج الشهر الكربم بعد خوضه السباق الرمضانى الماضى بـ"علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرون.

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محمد رجب



محمد رجب واسماعيل فاروق وهبة مجدى



محمد رجب واسماعيل فاروق