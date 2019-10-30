شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أولى حلقات مسلسل "حواديت الشانزليزيه" 10 نوفمبر على ONE والان مع تفاصيل الخبر
كان أبطال المسلسل قد انتهوا من تصوير البوسترات الدعائية للعمل مع المصور شريف مختار، وذلك لطرحه خلال الأيام المقبلة، حيث يعمل مخرج العمل على مونتاج الحلقات بعد الانتهاء من تصوير آخر المشاهد الاثنين الماضي
"حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة "سينرجى"، مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولى.
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