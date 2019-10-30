شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أولى حلقات مسلسل "حواديت الشانزليزيه" 10 نوفمبر على ONE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة ONE عن عرضها أولى حلقات مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار وداليا مصطفى ومى سليم، يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

كان أبطال المسلسل قد انتهوا من تصوير البوسترات الدعائية للعمل مع المصور شريف مختار، وذلك لطرحه خلال الأيام المقبلة، حيث يعمل مخرج العمل على مونتاج الحلقات بعد الانتهاء من تصوير آخر المشاهد الاثنين الماضي

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