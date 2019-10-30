شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يجسد شخصية والد محمد إمام فى فيلم "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف ”الخليج 365”، شخصية النجم أحمد رزق خلال أحداث فيلم "لص بغداد"، حيث يقدم رزق شخصية "والد" محمد إمام فى الطفولة، خاصة أن إمام يمر بمرحلتين احداهما فى سن الطفولة، والمرحلة الثانية فى مرحلة الشباب خلال الفيلم، الذى تدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدي، حول شاب يدعى "يوسف الراوى" يبحث عن "كنز" مفقود بمعاونة أصدقائه.

ويستأنف النجم محمد إمام تصوير المشاهد المتبقية من فيلمه " لص بغداد" يوم 5 نوفمبر المقبل، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى شهر يناير المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحد خالد موسى.، وتـأليف تامر إبراهيم .

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.