تراند اليوم : إليسا تدافع عن “سعد الحريري”

غردت إليسا عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، ردا على تغريدة ساخرة من الإعلامية نوال بري، مراسلة قناة “إم تي في” التي كتبت ساخرة: “طلع سعد الحريري كلن”.

وردت الفنانة إليسا على التغريدة: “عل القليلة طلع الوحيد للي بحب بلدو عكس كل الفاسدين للي ملزقين عل الكراسي من سنين و ما زالوا”، مشيرة إلى الزعماء اللبنانيين الذين لم يتخلوا عن مناصبهم على حتى بعد الاحتجاجات الشعبية مؤخرا في لبنان.

​وتجتاح مدن لبنان مظاهرات احتجاجية كبيرة، تطالب بإسقاط النظام، ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد جاءت على خلفيتها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.