- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 05:49 مساءً - سخر ” تركي آل الشيخ ” رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية من مذيع قناة الجزيرة القطرية الإعلامي ” جمال ريان ” بعد ان نشر ريان تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” عن تركي آل الشيخ يسأل فيها متابعيه عن رأيهم عنه .
فكتب جمال ريان في تغريدته : ” ما هو رأيكم ب تركي آل الشيخ هذا الرجل المقرب جدا جدا جدا من الأمير محمد بن سلمان .. رجاء بدون تجريح ” .
ليرد تركي في تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” قائلا : ” وحشتنا جمال .. أخبارك ورأى الشبك ؟ زهق صح .. أنا رايي في تركي آل الشيخ إنه سيىء .. هل تعتبر سيىء تجريح ؟ ” .
وأضاف تركي آل الشيخ في تغريدة أخرى له ساخرا من جمال ريان : ” جمال مطلوب في موسم الرياض .. مو معقول كله سعادة .. لازم وجه ودر ونكد .. بعطيك ميوه وتطب في النافورة وش رايك ؟ .. وأوعدك ما يكون فيه تجريح من أهل الرياض ” .
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يرد ساخرا على مذيع قناة الجزيرة : ” بعطيك مايوه وتطب في النافورة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.