تركي آل الشيخ يرد ساخرا على مذيع قناة الجزيرة : ” بعطيك مايوه وتطب في النافورة “

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 05:49 مساءً - سخر ” تركي آل الشيخ ” رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية من مذيع قناة الجزيرة القطرية الإعلامي ” جمال ريان ” بعد ان نشر ريان تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” عن تركي آل الشيخ يسأل فيها متابعيه عن رأيهم عنه .

فكتب جمال ريان في تغريدته : ” ما هو رأيكم ب تركي آل الشيخ هذا الرجل المقرب جدا جدا جدا من الأمير محمد بن سلمان .. رجاء بدون تجريح ” .

ليرد تركي في تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” قائلا : ” وحشتنا جمال .. أخبارك ورأى الشبك ؟ زهق صح .. أنا رايي في تركي آل الشيخ إنه سيىء .. هل تعتبر سيىء تجريح ؟ ” .

وأضاف تركي آل الشيخ في تغريدة أخرى له ساخرا من جمال ريان : ” جمال مطلوب في موسم الرياض .. مو معقول كله سعادة .. لازم وجه ودر ونكد .. بعطيك ميوه وتطب في النافورة وش رايك ؟ .. وأوعدك ما يكون فيه تجريح من أهل الرياض ” .